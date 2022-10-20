香港失业率连续五个月下降

香港政府统计处公布7月至9月香港失业率为3.9%，相比6月至8月下降0.2个百分点，为连续第五个月下降。

根据政府统计处官网星期四（10月20日）发布的最新劳动人口统计数字（即2022年7月至9月的临时数字），经季节性调整的失业率由6月至8月的4.1%，下跌至7月至9月的3.9%。同时，就业不足率也从6月至8月的2.0%，下跌7月至9月的1.8%。

不经季节性调整的失业人数由6月至8月的16万1900人，下降至7月至9月的15万5300人，减少约6600人。同期的就业不足人数也由7万6400人，降至6万9000人，减少约7400人。



统计数字显示，许多主要经济行业的失业率及就业不足率均见下跌。其中与消费及旅游相关行业（即零售、住宿及餐饮服务业）合计的失业率较上一个三个月期间下跌0.4个百分点，至5.8%，楼房装饰、修葺及保养等行业的失业率也有相对明显的下跌；就业不足率方面，下降主要见于餐饮服务活动业和教育业。

香港劳工及福利局局长孙玉菡说，劳工市场前景将取决于香港经济活动进一步恢复的程度。他指出，香港疫情大致稳定及消费券计划会继续支持本地需求，但金融状况收紧可能会抵销部分正面影响，呼吁社会各界必须继续与政府同心合力，继续控制本地疫情。