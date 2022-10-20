中国市场未受影响 爱马仕第三季度销售额大增 

全球著名奢侈品牌爱马仕国际（Hermes International）第三季度销售额激增，其中中国市场也没有受到疫情管控或经济低迷的影响，销售依然强劲回升。

据彭博社报道，爱马仕星期四（10月20日）称，不考虑货币波动，公司第三季度的收入增长了24%，达到31亿欧元（约41.8亿新元），超过分析师预期。公司股票也在巴黎交易中上涨了4.3%。

爱马仕的这份报告体现，奢侈品生产商在很大程度上，并没有受到生活成本危机对其他零售商和消费品公司造成的消费紧缩的影响。

爱马仕首席财务官杜尔古埃（Eric du Halgouet）说，"就目前而言，我们的任何市场都没有放缓的迹象。”

公司指出，尽管由于“卫生管控”（sanitary measures）而暂时关闭，但大中国区的销售仍然强劲回升。除日本外，亚太地区的收入攀升了三分之一。

杜尔古埃还证实，爱马仕计划在2023年将全球产品价格提高5%至10%，而今年的提价幅度约为4%。

杜尔古埃说，爱马仕仍然对地缘政治和宏观经济背景保持警惕，但为了进一步表明信心，他透露公司计划在下半年加快招聘。

爱马仕在2022年上半年招聘了800多名工人，并计划在今年年底前再招聘800人。截至6月底，该集团共雇佣了1万8400人。

爱马仕还计划在本月底在上海开一家新店。就在上个月，它在纽约市开设了一家新的旗舰店。

