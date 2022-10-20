下午察： 从电热毯到天然气，欧洲要靠中国过冬？

俄乌战事导致天然气供给受限，欧洲能源价格暴涨，为了能安稳过冬，法国总理马克龙穿起了高领毛衣号召节能，而当地居民过去几个月也纷纷寻求物美价廉、能耗较低的取暖设备，以迎接冬天的到来。来自中国的电热毯等取暖“神器”因此受到热捧，今年出口出现爆发式增长。

欧洲大热的电热毯和“光腿神器”

据中国新闻网星期三（19日）报道，作为中国重要的家电生产基地，广东省会城市广州海关关区今年前八个月取暖设备出口额超11亿6000万元（人民币，下同，约2亿2800万新元），同比增长6.5%，德国、意大利、西班牙等欧洲国家为主要出口目的地。

位于广东东莞的一家电热毯工厂今年电热毯销量是去年同期的三倍，也是近五年来的最佳纪录。

中国海关总署的数据显示，仅今年7月，欧盟进口中国电热毯就高达129万条，环比增长近150%。不少进口商追加取暖器订单，带来了一轮“补单潮”。

而在今年前七个月，中国电热毯出口额规模为3340万美元，以97%的同比增速引领其他家电品类，电暖器出口额规模则同比增长23%。

中国机电产品进出口商会（CCCME）数据显示，中国前八个月对欧洲的供暖设备总额4975.3亿美元，同比，增长14.35%。仅8月份，就有225.4亿件相关产品交付欧洲市场，总价值约为700亿美元。

不仅是电热毯等传统保暖设备热销，中国近年流行的保暖型打底丝袜“光腿神器”也在欧洲走红。跨境平台速卖通提供的数据显示，本月上半月，“光腿神器”销售额达到131%的环比增长，其中最多的订单是来自荷兰、德国和法国。

中国近年流行的保暖型打底丝袜“光腿神器”在欧洲走红。（互联网）

保暖设备热销欧洲也让市场闻风而动，多家上市公司因热泵、取暖器等产品受到市场关注。

其中，中国电热毯龙头彩虹集团上月21日、22日连续两日涨停，28日盘中再次封涨停板，涨幅达10%，这家老牌企业自9月21日以来，股价涨幅已达47.41%。

中国转售欧洲天然气

和零售供暖设备相比，中欧之间在这个冬天来临前还进行了一项更庞大更重要的能源交易——转售集中供暖的关键燃料天然气。

据介绍，欧洲进口天然气主要有管道气和海上运输两种方式，而受海运成本和港口建设成本影响，欧洲天然气进口仍以管道气为主，占比常年维持在70%以上。其中，自俄罗斯进口的管道气占总管道气进口量的40%左右。

然而，俄乌战争爆发以来，俄罗斯对欧洲的天然气供应削至40年来最低点。随着“北溪”天然气管道上月底遭受“前所未有”的破坏，欧洲在冬季前想靠“北溪”接收俄罗斯天然气的可能性也更加渺茫。

原本对天然气进口依赖程度较高的中国此前从俄美大量采购，但由于国内能源需求疲软，今年出现了过剩，反而有了盈余为急需天然气的欧洲提供现货。

数据显示，欧洲今年上半年LNG（液化天然气）进口量同比增长了60%，约有超过400万吨的中国LNG被转售至欧洲地区，约占欧洲进口的7%。

数据显示，欧洲今年上半年LNG（液化天然气）进口量同比增长了60%，约有超过400万吨的中国LNG被转售至欧洲地区。（路透社）

中国媒体今年8月报道称，能源巨头中石化集团表示，已经向国际市场输送了45批315万吨的天然气。

与此同时，专门用于运输天然气的LNG船（液化天然气船）需求也在欧洲大增。中国的LNG船订单因此实现了历史性突破。

LNG船是在常温常压下运输零下163摄氏度液化天然气的特殊船舶，是液化天然气供应链中的关键装备。

随着“北溪”管道的爆炸，承担海运任务的LNG船一船难求，全球今年以来累计新承接大型LNG船订单已达139艘，远超历年总和，运价也创历史新高。

LNG船是在常温常压下运输零下163摄氏度液化天然气的特殊船舶，是液化天然气供应链中的关键装备。（路透社）

据中国船舶集团有限公司有关部门负责人本月受访时说，中国和韩国部分船企大型LNG船的新订单交期已排到了2027年以后。目前，该集团旗下沪东中华手持大型LNG船订单33艘，其中26艘为今年新接订单。

不过，据彭博社引述消息人士称，中国发改委已下令中石油、中石化和中海油停止向欧洲以及其他亚洲国家的买家转售LNG，以保障国内即将到来的冬季取暖。

欧洲要靠中国过冬？

和电热毯等一般保暖设备不同，中欧之间的天然气交易涉及的因素要复杂得多。

据研究资料介绍，天然气没有全球价格，不是典型的大宗商品，全球只有三分之一是船运LNG，船运LNG中八成以上已通过长期协议确定，只有剩下一小部分才是可贸易、价格可波动的天然气。这种“池子很浅，流动性很有限”的特征，让天然气价格受地缘政治因素的影响较大。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯接受中国官媒《环球时报》采访时说：“在疫情和能源危机叠加的环境下，欧洲若要恢复经济、维持民生，加强与中国的合作不是一个‘可有可无’的选项。”

欧洲在经济和政治之间求取平衡？

然而，中欧近年在人权、新疆、香港等议题上频频发生摩擦，随着俄乌战争的发生，中国一直拒绝公开谴责俄罗斯的行为，并在西方对俄施加经济制裁后，仍在能源关系上不断加深，令欧洲国家失望，也让中欧紧张关系进一步加剧。

今年4月，欧盟和中国领导人在一次视频峰会上就乌克兰问题产生分歧，欧洲在会上施压北京不要在经济或军事上支持俄罗斯。

欧洲官员当时警告说，北京拒绝谴责俄罗斯，甚至可能还会支持俄罗斯，这将对双边关系造成持久损害。

德国经济部长哈贝克上月15日在七国集团（G7）经贸部长会议后说，G7同意在贸易问题上对中国更强硬，他们也会在这问题上进一步协调立场。

哈贝克还说，德国在对华立场上已“不再天真”，“无论如何都要进行贸易、不顾社会或人道标准的时代已经过去了”。

哈贝克稍早接受路透社采访时还说，德国联邦政府正在制定新的对华贸易政策，以降低对中国原材料、电池和半导体产品的依赖性。

德国总理朔尔茨今年5月26日在世界经济论坛发表演说时说，德国不能因为中国的经济实力而不为新疆人权发声，他还说，德国公司应该采取更多措施以实现供应链和出口市场多元化。

谈到欧盟就新疆人权问题对华实施制裁时，朔尔茨说：“我们不能因为我们与某个国家有很多生意往来就无视此问题，不能因为它现在和将来都会是一个强大国家，我们就保持沉默。”（路透社）

不过，朔尔茨本月11日在出席柏林机械工程峰会时表态称，他坚定反对脱钩，强调“脱钩将是完全错误的道路”，但同时也多次呼吁德企不要在经济上过于依赖中国。

面对欧洲内部此起彼伏的“脱钩”声，中国欧盟商会主席伍德克今年9月呼吁，欧洲不能与中国脱钩，正如中国也不能和欧洲脱钩。

他说，欧洲不仅在贸易和投资领域需要中国，在碳中和、设备、软件等方面，欧洲也都需要和中国有更多合作。

一边是希望继续进入中国广阔的市场，一边是指责中国侵犯人权、未在俄乌战事上发声等政治立场，欧洲在两者之间进退维谷。

此外，各欧洲国家与中国的贸易体量差别巨大，各打各算盘的欧盟27国在对华关系上也难以达成一致态度。

综合法新社和《南华早报》报道，欧盟外交部门本月分发的一份战略文件显示，欧盟寻求在“谈话、工作、贸易和谈判”的需要与抵制北京之间找到平衡。

文件还说，“如何处理欧中关系，将是欧盟未来经济和地缘战略安全的一个关键决定因素”。

在疫情和能源危机叠加下，欧洲这个冬天并不好过，小到电热毯，大到天然气，都在提醒欧洲，他们的生活和经济与中国挂着钩。要如何在政治立场和民生经济之间作出平衡，是摆在他们面前的一道难题。

欧盟各国领导人周四开始在布鲁塞尔举行为期两天的会议，将围绕俄乌战争的后果和欧洲能源价格飙升的问题展开讨论，同时也包括与中国的关系。外交官们称这是一次对华关系的“盘点演练”。这也是欧盟各国自俄乌战争以来首次就对华问题举行的深入会谈。或许，这道难题将会在本周进一步明朗。