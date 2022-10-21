中国外汇局原副局长宣昌能升任央行副行长

中国人民银行官网“行领导”一栏显示，中国国家外汇管理局原副局长宣昌能已出任中国央行副行长、党委委员。

公开资料显示，今年55岁的宣昌能是安徽省无为县人，先后毕业于中国科技大学、美国宾夕法尼亚大学、美国德克萨斯大学（奥斯汀）并获得学士、法学硕士和金融学博士学位。

在美国工作期间，宣昌能曾就职于摩根大通银行，任衍生产品领域高级分析师。

2000年，宣昌能回国工作，他先后担任过中国证监会规划委委员、机构监管部副主任。4年之后进入中国建设银行。2004年9月至2004年11月，宣昌能任中国建设银行重组改制办公室资深顾问（部门总经理级），2004年11月至2006年9月，任建行董事会秘书担任董秘，全面参与建设银行重组、改制和上市的各项工作。

2006年，他有两年重返私募工作的经历，出任美国J.C佛劳尔斯投资公司董事总经理。在2008年，宣昌能进入央行，出任金融研究所所长（正局级），2009年2月，出任央行金融稳定局局长，期间组织推动建立存款保险制度、政策性金融机构改革、农行三农金融事业部改革等重大金融改革工作。

2016年8月，宣昌能调任证监会主席助理，分管发行部、私募部等。2018年8月，宣昌能从证监会调任外汇局，任国家外汇管理局副局长、党组成员。

这是中国央行近两个月来的第二位副行长。目前，央行领导班子包括行长易纲，党委书记、副行长郭树清，副行长潘功胜，副行长范一飞，副行长刘国强、中央纪委国家监委驻央行纪检监察组组长曲吉山、副行长张青松和副行长宣昌能。

