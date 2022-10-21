陈茂波：香港未来10年土地供应量达3280公顷

香港特区政府星期四（10月20日）召开施政报告有关土地及房屋措施记者会，财政司司长陈茂波在会上开场发言时说，香港未来10年土地供应量将达到3280公顷，而且整体呈上升趋势。

据香港财政司官网发布的新闻稿，陈茂波介绍，土地房屋工作关乎民生、经济发展和市民就业，港府早前成立的两个跨部门专责小组“土地及房屋供应统筹组”（统筹组）和“公营房屋项目行动工作组”（行动组），聚焦从“提量、提速、提效、提质”四个方向造地建屋。

他称，经过几个月密集的复检和跨部门的协作，土地供应紧绌的情况将会扭转，未来10年土地供应量达3280公顷，大概是两个将军澳般大小，或将沙田、马鞍山加起来般大小。当中已知会预留作房屋发展的土地，至少可兴建约49.3万个房屋单位，相对于香港每10年需要43万个房屋单位的需求，显示港府有能力透过积极造地来主导土地供应，并有空间应对万一出现需求特别殷切的情况。同时，此举也可以支撑香港的产业和经济发展。

他说，未来港府将落实一些列措施简化规划、环评、收地、基建等相关的法定和行政程序，压缩不必要的时间和步骤，并以“促进者”的思维加快审批图则，同时也会扩展定额补地价的安排；推动使用创新科技，更广泛地使用组装合成法，提升建筑工程的效益；透过市区重建和楼宇更新两个大方向为造地建屋提质。