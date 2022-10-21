国际奥委会报告：北京冬奥全球观众超20亿

国际奥委会发布的报告显示，超20亿人观看了2022年北京冬奥会。国际奥委会主席巴赫称，北京冬奥会是有史以来数字化参与程度最高的一届冬奥会。

据新华社报道，国际奥委会星期四（10月20日）发布《北京冬奥会市场营销报告》称，独立调研机构数据显示，共有创纪录的20.1亿人通过广播电视和数字平台观看了2022年北京冬奥会，比四年前的平昌冬奥会观看人数增长5%。

报告提到，本届赛事成为数字化参与程度最高的一届冬奥会。同时，报告也指出，国际奥委会在2017年至2021年总收入为76亿美元（约108亿新元），其中媒体转播权收入占61%。

一家独立机构代表国际奥委会对北京冬奥会的媒体转播、观众和运动员进行了调研，其中观众调研涵盖了16个国家和地区的2万8000人。

报道称，受访的参赛运动员对北京冬奥会大加赞赏，“对赛事采取的防疫措施感到满意。”

全世界观众通过奥林匹克持权转播商的频道观看了总计7130亿分钟的奥运报道，比平昌冬奥会增长18%。持权转播商在数字平台总播出时长达到创纪录的12万零670小时。

奥林匹克官网和手机应用平台在北京冬奥会期间的独立用户达到6800万，是平昌冬奥会时的两倍多。奥运社交媒体在赛事期间的互动量也达到了32亿。

在奥林匹克全球合作伙伴方面，国际奥委会2017年至2021年在该领域获得的收入比上一周期增长128.8%。在特许经营方面，国际奥委会特别称赞了吉祥物“冰墩墩”相关的特许商品，其销量占全部特许商品的69%。