网传西安全市静默管理 官方辟谣

中国多地冠病疫情反复，陕西省会西安市收紧管控措施后，网上传出星期四（10月20日）起全市静默管理的消息，当地官方辟谣称不会进行全市静默，管控的只是有风险的区域。

据西安市官方微信公号“西安发布”星期四通告，西安市疫情防控指挥部称，西安不会进行全市静默，但为了阻断疫情扩散风险，保障市民身体健康，会在专家科学研判后，对部分有风险的区域，按照高、中风险区相关要求进行管理。

通告强调，请市民关注官方权威信息，不信谣、不传谣，同时，公安机关也会对恶意混淆视听、制造混乱的行为严肃追责。

该通告还说，与民生密切相关的超市、医疗机构等正常营业，并说目前西安市疫情防控形势不断向好，呼吁市民继续积极配合，早日实现全市社会面清零。

据中国社交媒体上流传的截图，有网民在微信群聊中称西安市要进行全市静默管理，天数不确定，并呼吁大家“赶紧买菜”。该截图传播后，引发部分西安市民抢菜、囤菜，并在社交媒体上分享超市的人流和被搬空的货架。

还有部分网民贴出了自己居住的小区星期四发布的将进行静态管理的通知，以及当日晚间再次发布的取消相关措施的通知。有部分通知中指出，取消是“因社会面投诉过多，性质极其恶劣”。

据官方疫情风险等级查询系统数据，目前西安市共有57个高风险区，74个中风险区，涉及除阎良区、临潼区、高陵区、鄠邑区、经开区、周至县和航天基地外的13个行政区域。西安目前施行高风险区“足不出户、上门服务”，中风险区“人不出区、错峰取物”管理。

此前，西安市教育部门10月11日发布停课通知，全市除初中、高中毕业年级外，中小学、幼儿园其他年级一律暂停线下教学，复课时间另行通知；同时，部分城区也暂停堂食，博物馆、图书馆、电影院等公众场所也暂时关闭。

西安市曾在去年12月至今年1月实施过全市封闭式管理措施。

据陕西省卫生健康委消息，星期四西安新增六起本土感染病例和28起本土无症状感染病例。

