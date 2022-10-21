前三季度至少210人涉违香港国安法被捕

香港今年前三个季度至少有210人涉嫌违反国安法被警方拘捕。

据中通社报道，香港警务处星期四（10月20日）公布今年首三季香港治安情况，截至9月底，至少有210人涉嫌违反香港国安法被警方拘捕，当中超过一半人已被检控。另外，反恐举报热线自今年6月起启用，截至9月底，热线共收到超过6800个信息。

香港警方称，今年首三季录得的整体罪案数字是4万9927起，较2021年同期上升4.4%，主要是由于诈骗案增加了5000多起。

警方公布的数字显示，诈骗案件由去年同期的1万3920起增加至1万9444起，上升39.7%，超过七成与网上骗案有关。其中，“求职骗案”有2353起，升幅近两倍，并接获有市民怀疑误堕网上以“高薪工作”作招徕的骗局，被诱骗到东南亚国家从事非法活动的案件。而“投资骗案”有2012起、“电话骗案”有1687起、“网上购物骗案”有6389起，则分别录得四成至一倍的升幅。

另外，今年首三季凶杀案有23起，增加了五起，当中12起涉及家庭或亲属间的暴力，全部案件已被侦破。勒索案有1389起，比去年同期增加243起，升幅主要来自“裸聊”勒索案件。虐儿案件有891起，上升2.3%。

至于因干犯刑事罪行而被捕的青少年则有1913人，减少351人。

青少年案件中，前三个季度有12名13至14岁男童被毒犯利用贩运冰毒、可卡因、氯胺酮及大麻而被捕；105名12至16岁年轻人，受损友的误导和影响而参与包括“淋红油”的非法催债活动；有12名12至15岁女童，为赚快钱被卖淫集团利用进行卖淫活动。