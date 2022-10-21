德媒：德总理府要求部委寻找“妥协方案”让中资入股汉堡港

德国联邦政府对是否允许中国航运公司中远集团投资汉堡港存在争议。德国公共广播联盟引述知情人士称，在经济部、内政部、国防部、交通部、外交部、财政部一致反对的情况下，总理府要求这六个联邦部委"寻找妥协方案"，以便能批准中远海运入股。

据德国之声星期四（10月20日）报道，负责投资审核的德国联邦经济部已经向联邦内阁表示，应当拒绝中国国资企业中远海运入股汉堡港"福地"集装箱码头(Tollerort)，但总理府却拖延多个星期，至今没有将此事列入联邦内阁会议的讨论议程。

报道称，如果德国联邦政府在10月底前无法就此达成共识，这笔交易就将自动通过。

中国集装箱码头营运商中远海运港口去年9月计划收购德国汉堡"福地"集装箱码头35%权益，入股后中远将在码头董事会中拥有投票权，并可任命一名经理。由于事关"重要基础设施"，这桩交易需要获得德国联邦政府的批准。

德广联援引内部人士消息称，当时德国联邦总理府、经济部、交通部、外交部都没有对这笔交易表达疑虑，不过，俄乌战争爆发后，内阁六部均因担心中国可能会利用其经济影响力来贯彻自身地缘战略利益，而对中资入股汉堡港持反对态度。

报道称，外交部长贝尔伯克(Annalena Baerbock)不久前在接受《南德意志报》专访时还公开表示："面对每一笔投资德国关键基础设施的交易，我们都必须自问：有朝一日中国攻击我们的民主制度以及价值观共同体时，这笔交易将意味着什么？"

德国国际和国内情报机构负责人也在星期一（17日）相关安全问题的议会听证会上表示，他们无法公开评估中远集团的竞标，但总体上敦促谨慎行事。

德国国际情报机构（联邦情报局-BND）主管布鲁诺·卡尔（Bruno Kahl）说，应对中国参与关键基础设施持非常、非常严谨的态度，并称德国应该预料中国将使用包括5G基础设施在内的技术或经济实力实现其想法。“如果中德之间出现政治分歧，这些手段就会派上用场”。

另一方面，汉堡州长岑彻尔(Peter Tschentscher)则依然坚定支持中远入股"福地"码头。他对德新社表示，并不担心入股交易案会导致中国能够侵入关键基础设施，因为汉堡港务局仍将掌控港口运营，“35%的股份并不会导致中远海运获得战略影响力。”

他强调，届时中远海运只会是码头的"租户"，码头本身仍将完全由汉堡州政府持有。

岑彻尔与德国总理朔尔茨同属社民党，朔尔茨也曾在2010年至2018年间担任汉堡州长。此前有知情人士透露，朔尔茨计划在11月访问中国。

