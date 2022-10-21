中国外交部驻港公署批英国借BNO挖香港“墙角”

针对英国政府扩大 “BNO签证”适用范围一事，中国外交部驻港公署指责英方违反国际法和国际关系基本准则，干预香港事务和中国内政，炒作政治议题，攫取经济私利。

中国外交部驻港特派员公署官网星期三（10月19日）发布公告称，英方“严重违反国际法和国际关系基本准则，悍然干预香港事务和中国内政”，外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对。

发言人说，人而无信，不知其可。英方不顾中方坚决反对和反制，公然违反中英双方有关约定，一再企图借BNO挖香港“墙角”，抹黑香港特区政府，再次暴露英方“见不得香港好、看不惯香港治的阴暗心理，其背信弃义必将只是徒劳！”

发言人说，英方扩大BNO签证适用范围，不是为了“和港人站在一起”，而是在打自己的“小算盘”，企图转嫁自身国内矛盾，只会将更多港人变成“移民陷阱”中的“二等公民”。“这种不自量力的政治操弄早已被识破，只会害人害己！”

发言人强调，在中共中央坚定支持下，当前香港正处在从“由乱到治”走向“由治及兴”的新阶段，机遇无限。新一届特区政府正团结带领社会各界开启良政善治新篇章，广大香港市民对“一国两制”实践充满信心、对香港美好未来充满期待。

发言人说，外部势力任何雕虫小技都改变不了香港的好局面，阻挡不了“一国两制”行稳致远。中方敦促英方认清现实、恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止借BNO议题干预香港事务。

据此前报道，英国政府星期二（18日）正式推出入境规则修订，扩大简称 “BNO签证”的英国国民（海外）签证计划，允许在1997年主权移交后出生、父母其中一方拥有BNO国籍身份的年轻香港人直接申请BNO签证搬到英国居住。根据修订条文，扩大BNO签证的相关部分将会在11月30日生效。