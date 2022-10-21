长江存储称公司参与应对美限令闭门会议报道不实

针对有报道指公司参与中国工业和信息化部与国内半导体企业的闭门会议，评估美国对华输出芯片限制的影响，长江存储星期四（10月20日）晚间发布声明，严正表明上述报道不实。

根据长江存储发布的公告，该公司发现个别媒体通过多种渠道刊登、散布“工信部与国内主要半导体企业过去一周召开了一系列紧急会议，寻求评估拜登政府针对芯片祭出的限制措施所造成的损害，承诺对这个半导体行业的支持”的信息，并散布关于该公司参与闭门会议的不实言论。

公告称，面对谣言，长江存储一贯坚持清者自清。但在目前市场环境和产业环境正在发生重大变化的局势下，上述用心险恶的不实言论不止伤害了长江存储的企业形象，还将对中国国内外半导体产业环境造成严重不良影响。有鉴于此，长江存储特此发表严正声明。

根据声明，相关媒体发布的上述关于长江存储的言论均不属实。长江存储严正要求相关媒体、平台或个人即刻停止一切居心叵测的捏造和以讹传讹的行为，删除并不再转载或散布与事实不符的虚假言论与不实报道。

声明称，长江存储已对上述不实报道采取了证据保全措施，并将始终保留随时对发布不实报道与言论的媒体、记者以及转发或协助散播不实报道的组织或个人依法追究法律责任的权利。

声明还说，长江存储是一家坚持全球化、市场化、合规运营理念的商业公司，自成立以来始终恪守在全球范围内合法合规经营的原则。未来该公司也将秉持初心、坚守原则，积极在当前外部环境和形势变化下寻求发展之路。

知情人士透露，中国工业和信息化部过去一个星期紧急召集国内领先半导体企业开会，评估美国拜登政府限制先进芯片制造设备出口中国制定的新规所带来的损害和因应对策。

彭博社星期四（10月20日）引述知情人士报道，在美国政府公布上述措施，遏制中国发展科技事业以来，中国工信部已召集长江存储和中科曙光等中国科企高管进行闭门会议，会商美国半导体禁令可能造成的损害及对策。