陈同佳出狱三年 仍有意赴台为杀害女友自首

香港男子陈同佳2018年涉及在台湾杀害女友，2019年在港因洗黑钱被判刑，同年10月出狱至今三年，仍有意赴台自首。

据《星岛日报》报道，据悉，陈同佳去年中离开警方提供的安全屋后，一直居于偏远地区的深山，等候成行。

协助负责陈同佳案的香港立法会议员管浩鸣透露，一个多星期前曾与对方（陈同佳）通电话，他表现平静，知道短期内无法赴台自首。

管浩鸣透露，陈同佳目前仍居于清静地方，有三餐提供，从未离开住处，平日以上网、打游戏机、看电视等打发时间。陈同佳也未接种冠病疫苗。

管浩鸣称，陈同佳自首意愿未变，但也知道两岸政治形势问题，短期内难以成行，加上疫情问题，“香港同台湾都未通关，想倾一倾（谈一谈）进展都难”。

陈同佳出狱转眼三年，管浩鸣形容，目前这种生活对他最煎熬，“坐监起码都叫有目标，有坐完的一日，现在连去承担罪责的机会都没有”，对陈同佳来说非常煎熬。

管浩鸣说，会跟港府持续沟通，循不同途径跟进。

陈同佳2018年与女友潘晓颖往台湾旅游期间，涉嫌杀害潘晓颖，其后弃尸回港。隔年陈同佳在港被控洗黑钱并判刑，同年底出狱，但涉嫌杀人一直因司法管辖区问题未能处理。

陈同佳于2019年10月23日出狱时，公开向女友潘晓颖家人鞠躬道歉，承诺会赴台自首，但一直未能成行，潘母多次要求陈同佳尽快兑现承诺。香港和台湾政府也多次就事件隔空驳火，互批政治操弄。