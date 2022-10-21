港劳工及福利局长：海外人才措施无损港人保障

香港劳工及福利局长孙玉菡称，港人在港发展有先天优势，不担心施政报告所提出吸引海外人才的措施，影响对本地人才的保障。

据《星岛日报》报道，孙玉菡星期五（10月21日）联同商务及经济发展局长丘应桦出席电台节目时称，失业率下跌至3.9%，代表香港的经济发展会有更多机会。孙玉菡指出，香港经济机遇的回升有效吸引海外人才来港发展，同时，他不担心施政报告所提出吸引海外人才的措施，影响对本地人才的保障。

孙玉菡说，海外人才对发展地点的选择基于个人方向、当地经济机遇等，他认为香港的失业率下跌代表经济回温，而目标是在2023至2025年间，每年吸引3万5000名人才，增幅约为40%。

孙玉菡还说，不担心施政报告影对本地人才的保障，认为港人在本地发展有先天优势，在港生活成本较低。

孙玉菡提到，香港劳动人口过去两年间减少约14万人，但不代表全部外流，其中，中层至中高层人员最为空缺，反映港人不足弥补香港的人才缺口，要采取积极措施应对。

孙玉菡认为，人才政策无须和其他地区对比，各地政策都有不同特点及处境。他说，全球都以不同政策吸引人才，对施政报告吸引人才措施有信心，并认为“高端人才通行证计划”等措施较以往全面。

丘应桦则说，吸引海外人才来港可促进就业机会，对年轻人向上流有正面作用。他指出，港府会在今年内成立“引进重点企业办公室”，并成立相关业界的咨询委员会，与港府跨部门商讨未来产业发展，寻找适合公司来港发展，而“招商引才专组“目标是，年底定立招揽企业名单，招揽活动在明年开始进行。