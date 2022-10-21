台刑事局长吁国际刑警组织纳入台湾

台湾刑事警察局局长李西河呼吁国际刑警组织（INTERPOL）纳入台湾，以合作共同打击国际犯罪，有效应对日益复杂多元的犯罪型态。

据台湾中央社星期五（10月21日）报道，国际刑警组织第90届大会正在印度新德里举行，预计21日闭幕。今年年会的目的是探索日益数位化世界中关于警务未来的不同观点。

李西河在投给美国《华盛顿观察家报》的文章中指出，作为全球科技中心与主要数位服务提供者的台湾却未能受邀。台湾经验能协助其他国家打击跨国犯罪，尤其在网络时代。

多年来，台湾积极争取参与，但今年仍未获邀与会。国际刑警组织秘书长斯托克（Juergen Stock）日前表示，国际刑警组织认定台湾是中国的一部分，无法给予台湾观察员地位。台湾外交部对相关发言表达高度遗憾与严正不满。

李西河指出，后疫情时代，网络更加深入日常生活，但随之而来的数位金融服务很容易成为犯罪组织目标，也使警方犯罪调查更加复杂。

他说，诈骗者以新型态和不断发展的模式作业，涉及时下热门商品加密货币的诈骗为受害者带来重大损失。台湾警方在侦办案件时，常因作案者使用的伺服器、收款人账户、加密货币交易平台位于海外而遭遇困难。这使得政府无法及时阻止资金转移，也使得追查嫌疑人变得更加困难。

文章指出，诈欺和其他非法活动利益流动涉及洗钱、逃税和其他破坏金融监管体系，并侵蚀政府主权。台湾与其他国家的警务合作将有助于减少诈欺案件，也有助于提高各国政府效能。

文章称，加密钱包因为不需要用户身份验证，也没有交易上限，成为方便的洗钱工具。受害者、加害者与犯案地点常在不同国家，需要跨国合作，才能有效打击洗钱行为。

李西河说，后疫情时代，犯案手法不断改变，台湾愿意分享破案经验，与合作伙伴交换情报，并协助其他国家抵御来自海外的威胁，并在其境内打击有组织的犯罪活动。

他在文章最后呼吁美国与理念相近国家支持台湾有意义参与国际刑警组织，包括以观察员身份参加国际刑警组织大会，参与国际刑警组织会议、机制、培训项目等活动，共同建立一个更安全的世界。