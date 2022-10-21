鸿海富智康印度子公司 分拆上市时程顺延

鸿海集团布局印度有新变化，旗下富智康决定推迟建议分拆附属公司Bharat FIH Limited （BFIH）的时间表，这意味着BFIH在印度上市的时程将顺延。

据台湾中央社星期五（10月21日）报道，富智康在星期四（20日）公告中指出，建议分拆在商业上对富智康及BFIH有好处，公司拟于市场情况改善时继续进行建议分拆。

富智康指出，建议分拆须待印度相关监管机构批准后，并看市场情况及其他因素而定，不保证建议分拆将进行或在何时进行。

富智康在2021年12月向股东通知建议BFIH分拆，并将其权益股份在印度孟买证券交易所及印度国家证券交易所独立上市。

BFIH已于2021年12月就建议分拆向印度证券交易委员会、孟买证交所及印度证交所提交非正式招股书草稿。今年6月中旬，印度证券交易委员会（SEBI）公告通过BFIH在印度挂牌上市案。

根据BFIH申请印度上市资料，BFIH是印度最大电子代工服务（EMS）供应商，去年BFIH在印度电子代工服务（EMS）市场营收占有率约15%。

BFIH在印度南部设有三个园区，主要原厂委托制造（OEM）客户涵盖行动手机、机械、电动车、电视、穿戴式装置、电讯及网络产品以及其他资通讯硬体厂商。