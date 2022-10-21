中国央行副行长：中国外汇储备规模连续17年位居全球第一

中共中央金融系统代表团新闻发言人、中国央行副行长潘功胜称，中国外汇储备规模连续17年位居全球第一，人民币在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重，已位居第三。

综合中新社和澎湃新闻报道，中共二十大新闻中心第五场集体采访星期四（10月20日）晚在北京举行，潘功胜在谈及过去十年金融事业成就时提到，中国银行业目前资产总规模位居全球第一，股票、债券、保险的规模位于全球第二，外汇储备规模连续17年位居全球第一。

潘功胜称，中国金融事业取得的成就主要体现在四个方面。第一，金融支持实体经济质效大幅度提升。第二，防范化解金融风险取得重要成果。第三，金融业改革开放持续深化。第四，金融业国际竞争力和影响力大幅提升。

潘功胜指出，中国已形成了种类齐全、竞争充分的金融市场体系、金融机构体系和金融产品体系，覆盖了信贷、保险、债券、股票、外汇等领域，金融服务的质量、效率、普惠性大幅提升。

潘功胜还指出，从货币金融环境看，中国是近年来少数坚持实施常态化货币政策的主要经济体。稳健的货币政策为稳增长、稳物价、稳就业、稳国际收支创造了良好的金融环境。

他说，从推动高质量发展的角度看，金融结构明显优化，支持了脱贫攻坚、小微企业、科技创新、绿色发展、乡村振兴、制造业强国等国家重大战略、经济社会发展的重点领域和薄弱环节。

另外，潘功胜介绍，中国金融风险整体收敛，金融体系总体稳健；持续优化金融体系，完善现代金融企业制度，发展多层次资本市场，健全金融监管体制，提升市场化法治化的水平。坚持自主、有序、平等、安全的方针，稳妥推进金融业双向开放。

他还说，通过改革开放，中国金融治理体系和治理能力现代化水平大幅提升；人民币国际地位大幅提升，在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重，人民币已位居第三，而全世界有80多个国家和经济体将人民币纳入储备货币。