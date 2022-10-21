疫情反弹 富士康郑州科技工业园要求员工返宿就餐

因应当地疫情反弹，富士康郑州科技工业园收紧防疫措施，包括要求员工返宿就餐，以确保生产如常运行。

据香港《南华早报》星期五（10月21日）报道，富士康郑州科技工业园在官方微信账号通报，从星期三（10月19日）下午3时起，该园区禁止全体30万名员工到食堂用餐，要求他们将餐食带回宿舍食用。

公司将为员工免费提供三餐，像直接负责管理苹果手机生产线的数码产品营业部，为员工提供回返宿舍的交通津贴。这些员工在防疫新规推行期间每天继续上班，将获得额外50元人民币（9.85新元）花红。

除餐食安排外，富士康郑州科技工业园也要求员工除在宿舍外，时刻佩戴N95口罩，也每天接受核酸检测。有员工在社交媒体上投诉新规，有人称食物收到时是温的，回到宿舍已冷了，质疑公司制定该规有何设想。

此外，富士康郑州科技工业园还限制员工流动，从本周开始要求员工沿着特定路线上下班，关闭部分出入口 。公司也在星期一（17日）的另一则通知中，呼吁住在园区外的员工搬到园区内的宿舍。

富士康发言人星期四（20日）受询时说：“郑州园区生产线运行正常，未明显受到疫情反弹影响”。在实施新防疫措施之际，富士康正加大生产最新款的苹果手机iPhone 14。

郑州疫情在中国国庆假期后开始出现反弹，市政府上周在高新区连续三天开展“一天两检”的全民核酸检测。据河南省卫生健康委员会通报，郑州星期天（16日）新增六起确诊病例，其中三起为本土无症状感染者。

据郑州市冠病疫情防控指挥部办公室发布通告，从星期一（17日）起，郑州中原区居民尽最大可能“足不出户、严禁聚集”，原则上除保障城市基本运转、外出就医的人员外，其他人员不离开小区。彭博社估计，有近100万居民受影响。