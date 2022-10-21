中国制定老坛酸菜标准：放入洁净陶坛发酵10天以上

中国调味品协会发布《老坛酸菜》团体标准征求意见稿，包括技术要求、生产加工过程的卫生要求、检验方法、以及标签、包装、运输、贮存等八个部分。其中规定，老坛酸菜是以新鲜芥菜为主要原料，经盐渍或不盐渍，添加或不添加食盐、白酒等辅料，放入洁净的陶坛中，发酵10天以上而成的腌渍蔬菜。

根据中国调味品协会官网消息，由该协会提出并归口的团体标准《老坛酸菜》形成标准征求意见稿予以公示。有关单位如有意见可于2022年11月20日前反馈至中国调味品协会团体标准技术委员会秘书处。

此前，中国食品科学技术学会在10月初也发布《老坛酸菜生产质量安全控制与管理技术规范》团体标准，据称填补了老坛酸菜食品标准规范的行业空白。

此次中国调味品协会《老坛酸菜》团体标准包括范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、生产加工过程的卫生要求、检验方法、检验规则，以及标签、包装、运输、贮存，共8个部分。

其中规定，老坛酸菜（Laotan Sour Mustard）是以新鲜芥菜为主要原料，经盐渍或不盐渍，添加或不添加食盐、白酒等辅料，放入洁净的陶坛中，发酵10天以上而成的腌渍蔬菜。

产品出厂前，应由生产企业的质量检验部门按本标准逐批检验。检验合格并签发质量合格证明的产品，方可出厂。

产品在运输过程中应轻拿轻放，避免日晒、雨淋。运输工具应清洁卫生。不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

产品应贮存于干燥、通风良好的场所。不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀性的物品同处贮存。

据中国调味品协会网站发布的简介，该协会由全国酱油、食醋、酱类、酱腌菜、腐乳、烹调酒和各种调味料生产经营及相关的企业、事业单位组成，是国家一级协会，具有法人资格的社会团体。