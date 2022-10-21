印尼科技集团GoTo与阿里巴巴等大股东讨论10亿美元股权出售事宜

印度尼西亚最大的科技公司GoTo集团正在与阿里巴巴、软银等主要股东进行谈判，希望能有控制地出售约10亿美元（约14.3亿新元）的股权，以免下个月锁定期到期时出现股市崩盘。

据彭博社引述匿名知情人士报道，GoTo集团正在评估包括阿里巴巴集团和软银集团在内的早期投资人是否有兴趣在有管理的情况下向新投资人出售部分股份。这些人说，这项计划是为了防止许多投资人在11月30日锁定期到期时集中抛售股票，导致GoTo股价崩盘。

一位不愿透露姓名的知情人士说，GoTo集团还与一些投资人进行了讨论，希望他们承诺继续持有所持股票长达6个月。

知情人士也强调，目前GoTo还处于与投资者谈判的早期阶段，交易的价格水平都有待协商，审议也正在进行中，还没有做出任何最终决定。

此前，中国人工智能软件制造商商汤科技集团首次公开募股锁定前今年6月底到期后，其在香港上市的股票一度暴跌51%。报道称，市值约150亿美元的GoTo正在努力避免这种大部分投资人会同时寻求套现的情况。

在GoTo集团3月底首次公开募股后，许多大股东都同意至少持有八个月的股份。锁定期11月30日到期后，将有约有1万亿股GoTo股票可以被出售，占已发行股票总数的90%以上。其中，阿里巴巴持有GoTo约8.8%的股份，软银则持有约8.7%的股份。

知情人士称，GoTo已聘请花旗集团和高盛集团以及当地顾问帮助管理现有股东可能出现的抛售问题。GoTo、花旗集团、高盛和软银的代表拒绝置评，阿里巴巴没有回复彭博社的置评请求。

GoTo集团由网约车服务提供商Gojek和电子商务公司Tokopedia合并而成，此前通过今年最大的公开募股之一筹集到了11亿美元。其股价在上市后大涨后，涨幅已收窄，目前较发行价低40%左右。不过，在今年全球科技股下跌之际，在锁定期到期后套现可能会给许多投资者带来提振。

截止发稿时，GoTo股价未见大幅波动，报每股208印尼盾（约0.02新元），小升0.97%。

