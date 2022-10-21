中国央行：截至8月底数字人民币累计交易金额达1000.4亿元

中国央行开展数字人民币试点，截至今年8月底，累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元。（人民币，下同，约197亿新元）

据央视新闻星期五（10月21日）报道，中国央行先后选择15个省（市）的部分地区开展数字人民币试点，并综合评估确定了10家指定运营机构。

报道称，数字人民币双层运营架构等顶层设计已通过全方位测试，其可行性和可靠性得到有效验证。开放型数字人民币生态和竞争选优的机制，有效调动了市场机构的积极性，也为其营造了公平竞争的良好环境。

数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。

截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。2022年以来，各试点地区政府围绕“促进消费”“抗击疫情”“低碳出行”等主题累计开展了近30次数字人民币消费红包活动，各商业机构还开展了多次市场化推广活动，有力促进社会消费回补与潜力释放。

报道提到，在2022年北京冬奥会、冬残奥会上，数字人民币作为中国金融科技发展的重要成果精彩亮相，满足了场馆内观众的移动支付需求，也为境外来华人员提供了安全高效的创新支付方式。以数字人民币结算的碳普惠平台、绿色骑行活动，为实施“双碳”战略提供新抓手。

报道还说，多地电子政务服务平台开通数字人民币支付服务，支持线上线下渠道办理各类公共事业缴费，利用数字人民币发放退税资金、医保月结款专项资金、困难群众帮扶资金、“专精特新”企业扶持资金等。此外，数字人民币服务下沉到县域农村，基于农产品销售、惠农补贴发放等特色场景拓展农村金融服务覆盖面，助力“乡村振兴”和“数字乡村”建设。