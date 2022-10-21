肯尼亚希望延长50亿美元中国债务的偿还期

肯尼亚候任交通部长穆尔科门（Kipchumba Murkomen）说，政府计划与中国协商，延长其用于修建铁路的50亿美元贷款的偿还期。

据彭博社报道，穆尔科门星期三（10月19日）在肯尼亚首都内罗毕举行的确认听证会上称，偿还15至20年内到期的中国进出口银行贷款，正在扼杀肯尼亚的经济。

他说，如果能够设法重新谈判，将偿还期延长到50年，那么将减轻还款负担，使政府能够把钱用于其它部分的经济发展。“贷款让我们窒息。(We are choked by loans.)”

这条令肯尼亚负债的铁路线是中国 "一带一路 "倡议的一部分，连接内罗毕和东非最大的港口蒙巴萨港。它也是肯尼亚自1963年从英国独立以来最大的基础设施项目。为了降低运营成本，肯尼亚铁路公司此前还从中国路桥集团旗下的非洲之星铁路运营公司接管了铁路线的运营。

穆尔科门说，使用短期资金来建设铁路等长期项目导致了资金错配。他还说，该铁路尚未实现收支平衡，甚至在50年后也无法实现收支平衡，“从铁路的收入中支付这笔贷款变得不可能。”

另一方面，穆尔科门在听证会上还承诺，将公开铁路项目的合同；肯尼亚高等法院的一名法官此前曾命令财政部披露交易条款。

肯尼亚处于高风险债务困扰中。根据肯尼亚财政部的数据，该国6月份的债务为8万5800亿先令（约1009亿新元），约等于其国内生产总值的三分之二。

中国是非洲多国的主要债权人，在过去20年里，中国在这些国家投资和借贷的规模不断扩大。今年8月，中国曾宣布免除非洲17国的23笔债务，但并没有透露免除的债务细节和金额。