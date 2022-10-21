台学者呼吁两岸思考“以谈避战”

台湾国安局长陈明通称中国大陆明年可能对台湾“以战逼谈”，对此，淡江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山认为，中国大陆没有明年攻台的可能性，两岸应思考“以谈避战”。

赵春山接受台湾中央社访问时说，中国大陆明年应该会侧重处理内部人事、经济等问题，没有攻台的可能性。

对于“以战逼谈”的说法，赵春山分析，战争是有输有赢，而“谈判”的结果是任何一方的投降。他指出，“如果没有赢的可能，要如何“以战逼谈”？”

赵春山认为，有一种可能性是“以战施压”，但台湾也不可能谈判，且在这种情况下可能有美国等国际因素介入。

赵春山直言，除了备战，思考“以谈避战”对台湾更为重要，因为战争对两岸都不利，两岸都应做“以谈避战”的准备。他还认为，若有谈判的可能性，应该会出现在2024年以后，届时台湾会选出新政府。

他指出，明年台湾应要维持台湾海峡的和平稳定，以进行民主选举，并最好能恢复一些两岸交流，为“以谈避战”创造有利气氛。

陈明通星期四（20日）在立法院表示，如果中国大陆2023年对台有军事动作，比较可能是“以战逼谈”，并称国安单位都有一定的因应措施与准备。

陈明通也喊话北京当局称，武力攻台没有赢的可能，两岸应该彼此尊重，各自发展，才是人民的幸福，开口闭口武力统一台湾，绝对会成为中华民族的罪人。