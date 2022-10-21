港高院判长洲复核王胜诉 逾两万张“免针纸”继续有效

香港高等法院裁定有“长洲复核王”之称的郭卓坚胜诉，逾两万张冠病疫苗接种医学豁免证明书（俗称免针纸）继续有效。

综合网媒“香港01”和《明报》等报道，香港特区政府9月27日通报，已逮捕七名涉嫌滥发“免针纸”的私家医生，港府随后宣布这些医生签发的逾两万张“免针纸”将从10月12日起失效。

有“长洲复核王”之称的郭卓质疑当局废除“免针纸”的做法违法，10月7日入禀高院要求司法复核。

高院10月11日在限期前开庭处理复核。法官高浩文听毕陈辞后，就废除“免针纸”一事颁发临时禁制令（restraint order），意味有关“免针纸”在司法程序进行时仍然有效。案件排期至10月20日进行司法复核聆讯。

司法复核申请人是郭卓坚，答辩人为香港医务卫生局局长卢宠茂。

代表郭卓坚的资深大律师潘熙20日陈词称，港府推翻免针纸的决定并不合法，政府无权废除，决定也是程序不当。潘熙续称，根据《预防及控制疾病（疫苗通行证）规例》的条文，局长可就疫苗通行证发出指示，也有条文涉及免针纸，医生也获授权发出免针纸，但规例中未有条文赋予局长废除免针纸。

代表港府的资深大律师陈乐信则称，《预防及控制疾病条例》 赋予局长广泛的权力，以应对公共卫生的紧急情况。陈乐信强调，相关决定是行政措施，处理涉案免针纸带来的公共卫生风险。

法官高浩文星期五（10月21日）颁下判辞，指港府无权废除涉案免针纸，故涉案免针纸继续保持有效，同时裁定郭卓坚胜诉，港府需支付郭卓坚的讼费。

对于高院的裁定港府败诉，香港医务卫生局局长卢宠茂21日下午在出席施政报告简报会时受询时说，他知道法院今天（21日）会作出判决，但由于今天正介绍施政报告内容，未有机会了解详细情况，将与律政司研究判词后作正式回应。