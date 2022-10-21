美限令下 壁仞智能判断自己仍能生产人工智能芯片

中国上海壁仞智能科技有限公司（以下简称“壁仞智能”）在美国对华实施限制后，作出自己仍能生产人工智能芯片的判断。

据彭博社星期五（10月21日）报道，壁仞智能梳理了拜登政府的出口限制措施后得出结论，该公司仍然能够继续让台积电生产其先进芯片。

壁仞智能主营业务是开发人工智能芯片，它是被认为有望与英伟达图形芯片，展开竞争的中国企业。英伟达已经表明，不再向中国销售最先进的人工智能产品。

不过，彭博社引述知情人士透露，壁仞智能相信其台积电生产的AI芯片不在制裁范围内。

成立于2019年的壁仞智能今年夏季称，与英伟达领先市场，但已无法在中国销售的A100人工智能加速器相比，壁仞智能的芯片的性能更强。

另一位不愿具名的知情人士称，壁仞智能和台积电在检查了芯片设计后发现，这款中国芯片的规格不符合美国的限制标准。这表明，华盛顿的措施可能无法囊括所有英伟达硬件的代替品。

研究机构伯恩斯坦（Sanford C. Bernstein）分析师Mark Li等人在就出口管制对芯片进行分析的报告中写道，“幸运的是，壁仞智能的芯片刚好低于限制门槛，因此仍然可以由台积电制造。”

台积电总裁魏哲家上星期在业绩电话会议上回答有关中国的问题时称，公司遵守所有相关规章规定，“将继续为全球所有客户提供服务”。

知情人士称，壁仞智能认为自己的一切行为都符合法律规定。

知情人士还说，台积电正在评估来自其他中国芯片开发商的产品，以了解是否可以在新的出口管制下继续生产。