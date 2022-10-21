中国敦促美方配合追逃追赃 不做犯罪分子避罪天堂

针对美方指控七名中国公民涉嫌骚扰，并强迫遣返一位在美公民的记者提问，中国外交部回应称，中国敦促美方配合中方追逃追赃，不做犯罪分子的避罪天堂。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说：“打击违法犯罪，开展国际追逃、追赃是维护和促进法治的正义事业，得到国际社会的广泛认同。”

汪文斌指出，中国执法机关严格根据国际法开展对外执法合作，充分尊重外国法律和司法主权，依法保障犯罪嫌疑人合法权益。有关行动无可非议。美方无视基本事实，对中方追逃、追赃工作进行污蔑、抹黑，中方对此坚决反对。

他称，美国是中国外逃腐败和经济犯罪嫌疑人最集中的国家。但近年来，美方一直消极对待中方提出的追逃等合作要求，违背了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》精神，也背离了美方在国际场合所做的公开承诺。

汪文斌称，“我们敦促美方纠正错误，积极配合中方追逃、追赃工作，切实履行国际义务和承诺，不要做犯罪分子的避罪天堂。”

美国公布了对七名中国公民的刑事提控，指控他们涉嫌对一名美国居民及其家人进行监视和骚扰，并指中国政府试图将其中一人遣送回国。

路透社报道，美国纽约布鲁克林一地方法院于星期四（10月20日）解封的八项起诉状，是美国司法部针对中共公安部执行追捕逃亡境外人员的“猎狐行动”的最新举措。