数十家企业权衡竞标恒大香港总部

深陷财务危机的中国房企恒大再次寻求出售其香港总部大楼，据代理商透露，目前已有数十家企业表达了兴趣。

据路透社星期五（10月21日）报道，管理恒大中心大厦销售的代理商称，这座大楼已经引起了数十位潜在买家的兴趣，其中包括香港本地房地产开发商、家族办公室和大陆金融公司。

不过，鉴于今年7月的竞标反应冷淡，目前还不清楚有多少人将提交最终报价。中国恒大中心大厦此次最终投标截止日期为10月31日，其价值在80亿至90亿港元（约14.5亿至16.3亿新元）之间。

不过，当出售所得收益用于偿还76亿港元的银行抵押贷款后，预计不会给恒大及其境外债券持有人剩下多少的钱。

处于中国房地产行业危机中心的恒大集团背负着3000多亿美元（约4287亿新元）的债务，此前也一直试图出售这栋位于香港湾仔区的27层高楼以筹集现金。

去年年底，该地标性建筑一笔价值17亿美元的出售潜在交易告吹，这也对恒大试图偿还债权人的努力造成了打击。

为了偿还债务，这座大楼被恒大抵押给由中国中信银行股份有限公司香港子公司牵头的贷款人。据香港公司注册处和土地注册处的文件显示，贷款债权人于9月查封了该资产，并任命了接管人Alvarez and Marsal。

路透社今年7月曾报道，恒大希望通过招标出售该大厦，但只有几个人出价，而且报价均不到100亿港元，低于恒大2015年的125亿港元购买价。

当时，亿万富翁李嘉诚创办的香港大型开发商长江资产也提交了该大厦的竞标。

负责处置该资产的第一太平戴维斯（Savills Hong Kong）副高级董事Godfrey Cheng称，虽然本次最新一轮的潜在买家的名字并不为人所知，但其中许多人已经签署了保密协议。