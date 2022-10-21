蝙蝠侠电影禁播 主办单位称港府指含暴力内容不适户外播放

香港把《国安法》引进电影审查制度一年之际，港府取消了一部在香港取景、原定在户外放映的蝙蝠侠电影。主办单位称，港府指电影含暴力内容为由，不适合在户外放映，因此决定更换放映另一部电影。

综合彭博社和《明报》报道，根据主办单位星期四（10月20日）发给持票人的通知，“根据香港政府电影、报刊及物品管理办事处的指引”，他们将取消原定下星期四（10月27日）在户外放映2008年电影《蝙蝠侠：黑夜之神》。通知未给予取消放映原因，仅说将放映另一部电影《钢铁侠》，并提供退款。

一个原定下周四于中环举行的户外电影放映会，将放映曾在香港取景的电影《蝙蝠侠：黑夜之神》，主办单位“The Grounds”受询时称，由于电影、报刊及物品管理办事处认为电影含暴力内容，其程度不适宜于户外放映，所以主办单位决定更改放映的电影。

《香港国安法》实施一周年，“维护国家安全”元素开始渗入到社会的方方面面，电影产业未能幸免。

港府去年6月发布新指引，要求属下的电影、报刊及物品管理办事处（简称“电检处”）在审查电影时增加“国家安全”考量。新指引要求电检处需要留意影片如何描绘可能“构成危害国家安全罪行”的行为或活动，而如果整部影片对观众产生的影响“可能会危害国家安全或危害维护国家安全，检查员就应得出影片不宜上映的结论”。

香港立法会去年10月三读通过《电影检查修订条例草案》，不利国家安全的电影将被禁止放映。放映未获豁免或核准的电影的最高刑罚也已提高至三年监禁及100万港元（18万新元）罚款。