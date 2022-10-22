全球首个超高海拔光伏实证基地在四川投产

全球首个超高海拔光伏实证基地项目近日在四川正式投产应用。

根据澎湃新闻报道，总投资约32亿元（人民币，约6.25亿新元）的甘孜兴川实证光伏电站总装机60万千瓦，全容量并网后年平均发电量约12.68亿千瓦时，可满足21万人口的全年用电，提升四川电力保障能力。

不过，不同于传统光伏电站，该基地的目的不只是发电。

“不同于单纯的光伏电站，光伏实证基地就像是光伏行业的‘百科全书’。”据项目投资建设方、国家电投集团四川电力有限公司董事长周庆葭介绍，兴川实证电站设置了光伏组件、逆变器、支架、储能装置、综合对比5个实证试验区，采取127种对比方案，是一个针对光伏、储能产品和新技术开展实证试验研究的科研平台。该项目将为全球高海拔、中纬度地区光伏电站系统设计运行、设备选型等提供详实可供参考的数据，对川西新能源规模化开发具有典型的试验代表性。

中国是全球最大的光伏制造和应用国，也是当前光伏技术的创新高地。光伏发电设备由组件、支架、逆变器等部分组成，有几十上百种形式和尺寸，形成数百种技术组合。常规电站一般选择一至两种技术组合，兴川实证电站设计了127种实证对比方案，通过定制研发的一套数据分析采集系统，验证出最优的设备配置和技术方案，将为进一步提高光伏发电的效率与性价比提供数据支撑。

在此之前，中国已建成青海共和百兆瓦太阳能发电实证基地和国家光伏、储能实证实验平台（大庆基地），实现国内外百余种光伏产品和系统方案“同台竞技”。兴川实证电站的投运填补了中国光伏实证基地在超高海拔、中纬度地区的空白，将为川藏高原以及全国范围内相似场景地区的光伏建设提供参考。

据悉，光伏发电系统的性能、可靠性等指标长期受户外复杂气候环境影响，实证技术可弥补实验室不能完全模拟户外环境的不足，揭示真实服役环境下不同产品的材料、结构和技术对其性能的影响，反映不同应用场景下发电系统的发电能力、性能衰减、耐候性及可靠性，为新技术、新产品、新方案的推广应用、光伏电站设计选型、现场检测验收提供数据支撑和引导，为国家制定产业政策、技术标准等提供科学依据。

周庆葭称，该公司已着手在兴川实证光伏电站设立院士工作站，组建专业研究团队，建立分析模型，实时对海量、多维度的大数据进行分析研究，在光伏组件、逆变器、储能等关键设备研发，不同条件下光伏电站最优设备配置，光伏基地化开发、建设、运营等方面提供数据支撑和研究成果。实证试验数据也将向能源主管部门和行业研究机构共享。