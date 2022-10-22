宁德时代第三季营收同比增232.5% 前三季度净利润超去年全年

中国动力电池龙头企业宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）星期五（10月21日）晚间发布了今年第三季度报告。报告期内，宁德时代实现营业收入973.7亿元（人民币，下同，约190.2亿新元），同比大增232.5%，归属于上市公司股东的净利润94.2亿元，同比增长188.42%。每股收益为3.88元，同比增长175.12%。

根据澎湃新闻报道，经计算可知，宁德时代第三季度归属于上市公司股东的净利润，已经超过了今年上半年81.7亿元。而前三季度归属于上市公司股东的净利润达到了175.9亿元，超过了去年全年的159.3亿元。前三季度的营业收入达到了2103.4亿元，超过了去年全年的1303.6亿元。

另外极受关注的毛利率方面，宁德时代前三季度的综合毛利率为19.3%，较上半年的18.7%继续提升，但仍然低于2021年的22%。

今年1至9月，宁德时代实现研发投入106亿元，同比增长130.18%。10月21日, 公司方面在投资者互动平台上表示，宁德时代目前已经形成包括高能量密度的三元高镍电池、以及高性价比的磷酸铁锂电池在内的产品体系，目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

前三季度，宁德时代继续稳坐全球动力电池装车辆第一的宝座。国际资讯机构SNE research数据显示，今年1至8月，全球电动汽车电池装车总量达287.6 GWh，同比增长78.7%。宁德时代累计装车量达102.2 GWh，已超过2021年全年96.7GWh，1至8月全球市占率为35.5%，其中8月份全球市占率为39.3%，比年初提升6.7个百分点，创单月历史新高。

储能方面，公司在美国先后收获储能大单。宁德时代与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的储能产品。与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy Solar LLC达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池，项目完成后，将成为美国最大的光伏储能项目之一。

此外，第三季度，宁德时代扩产增资的步伐也未停歇。9月28日，公司宣布拟在河南省洛阳市投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超人民币140亿元，建设期预计自开工建设起不超过36个月。同日，公司公告，为保障公司未来生产经营和业务发展的资金需求，公司拟在全国银行间债券市场注册发行不超过人民100亿元的中期票据。

在增强上下游产业链协同方面，9月30日，洛阳国宏投资控股集团有限公司拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权对宁德时代全资子公司四川时代新能源科技有限公司进行增资。本次交易完成后，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳栾川钼业集团股份有限公司24.68%的股份，成为洛阳钼业间接第二大股东。

10月，继宁德基地后，宁德时代的四川时代基地成为第二家获评灯塔工厂的生产基地。全球灯塔工厂网络由世界经济论坛和麦肯锡公司合作评选，其成员是善于采用并整合人工智能、3D打印和大数据分析等第四次工业革命技术的企业领导者。目前全球锂电行业仅有2座灯塔工厂，均来自宁德时代。

在综合毛利率方面，公司前三季度19.3%的毛利率较上半年的18.7%小幅提升，在目前以碳酸锂为代表的锂电池原料价格飞涨的情况下，实属不易。10月21日，上海有色网数据显示，国内电池级碳酸锂的平均价格已经飙升到每吨53.8万元，较前日上涨3000元。氢氧化锂电池级微粉型的均价为每吨53.85万元，较前日增长3000元。

据业内人士分析，四季度是动力电池抢装的高峰期。而除了新能源汽车的推动，储能对于电池的需求也在加大。至今年年底，在市场供需紧张的情况下，锂价仍然会呈上升趋势。

此前万创投行合伙人段志强向媒体表示，碳酸锂价格每上涨10万元/吨，动力电池厂商的毛利率将大约会下降7%-8%。而当碳酸锂的价格超过53万元/吨，将会逼近动力电池厂商的盈亏平衡点。

对此，宁德时代10月21日在投资者平台上表示，“公司已经打造具有竞争力的供应网络，原料来源包括但不限于长协、投资、自制、回收。江西碳酸锂基地的落地，海外关键资源项目的推进，将为公司发展在资源端储备粮仓。”

此外，值得注意的是，本次发布的报告显示，公司原副董事长、副总经理黄世霖在2022年8月1日辞去公司原有职务后，目前仍然持有宁德时代10.61%的股份，为第二大股东。其持有的258900728股将在2023年2月1日后解除锁定。