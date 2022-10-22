台陆委会回应陈同佳赴台自首：台港须先就管辖权沟通

针对台湾杀人案嫌犯陈同佳仍有意赴台自首，却因未获台方核准无法成行，台湾大陆委员会回应称，此案须由台港双方就管辖权进行沟通。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》星期五（10月21日）报道，香港男子陈同佳2018年涉及在台湾杀害女友，2019年在港因洗黑钱被判刑，同年10月出狱至今三年，仍有意赴台自首。

据悉，陈同佳去年中离开警方提供的安全屋后，一直居于偏远地区的深山，等候成行。

负责协助陈同佳案的香港立法会议员管浩鸣说，陈同佳目前居于偏远地区的深山，等待赴台自首，并指陈同佳自首意愿不变，只是台方一直不容许他前往当地。

台湾陆委会回应时重申，陈同佳是杀人疑凶且犯案后即潜逃回港，案件并非单纯移送或批出签证问题，须由台港双方就管辖权及相关公权力行使进行沟通，才有陈嫌赴台入境问题。

陈同佳2018年与女友潘晓颖往台湾旅游期间，涉嫌杀害潘晓颖，其后弃尸回港。隔年陈同佳在港被控洗黑钱并判刑，同年底出狱，但涉嫌杀人一直因司法管辖区问题未能处理。

陈同佳于2019年10月23日出狱时，公开向女友潘晓颖家人鞠躬道歉，承诺会赴台自首，但一直未能成行，潘母多次要求陈同佳尽快兑现承诺。香港和台湾政府也多次就事件隔空驳火，互批政治操弄。