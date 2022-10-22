外媒指《蝙蝠侠：黑夜之神》户外禁播 港府：报道与事实不符

针对外媒有报道指香港电影、报刊及物品管理办事处发出指示，要求主办单位禁止在户外放映《蝙蝠侠﹕黑夜之神》，港府回应称，有关报道毫无根据，与事实不符。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”星期五（10月21日）报道，香港特区政府发言人说，有外国媒体报道指香港特别行政区政府禁止曾于2008年上映的电影《蝙蝠侠﹕黑夜之神》于下星期在香港一场户外活动中播放，港府严正表示有关报道毫无根据，与事实不符。

港府发言人说，活动主办单位已经发出声明，清楚指出由于电影、报刊及物品管理办事处认为电影含暴力内容，其程度不适宜于户外播放，故主办单位决定更改放映的电影。

发言人补充称，按一贯做法，电影、报刊及物品管理办事处不会就个别影片的申请作评论。

另据彭博社和《明报》报道，根据主办单位星期四（10月20日）发给持票人的通知，“根据香港政府电影、报刊及物品管理办事处的指引”，他们将取消原定下星期四（10月27日）在户外放映2008年电影《蝙蝠侠：黑夜之神》。通知未给予取消放映原因，仅说将放映另一部电影《钢铁侠》，并提供退款。

一个原定下周四于中环举行的户外电影放映会，将放映曾在香港取景的电影《蝙蝠侠：黑夜之神》，主办单位“The Grounds”受询时称，由于电影、报刊及物品管理办事处认为电影含暴力内容，其程度不适宜于户外放映，所以主办单位决定更改放映的电影。