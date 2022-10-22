中国代表：和平是解决乌克兰人道危机的根本办法

联合国安理会星期五（10月21日）审议乌克兰人道问题，中国常驻联合国副代表耿爽在会上发言时说，和平是解决乌克兰人道危机的根本办法。

据中国常驻联合国代表团官网消息，耿爽说，近期，乌克兰地面冲突持续加剧，人道局势不断恶化，和平前景更加黯淡，中方对此深感忧虑。这场持续近八个月的危机，让普通民众付出沉重代价，让世界各国特别是发展中国家承受巨大压力，让全球经济发展面临严峻冲击。国际社会要防止冲突长期化、扩大化、复杂化，全力减轻冲突带来的人道后果，遏制危机外溢影响，共同为推动局势缓和降温、早日实现停火止战作出不懈努力。

为此，耿爽着重强调三点意见，即要切实遵守国际人道法、要持续加大人道援助和要全力遏制外溢影响。

耿爽说，国际人道法是冲突局势下当事各方必须遵守的行为准则。平民和民用设施应当获得充分保护，当事各方应当为人员疏散和人道救援提供便利。核电站、能源管线、桥梁要道等关键基础设施，不应成为军事袭击的目标。当事各方均应保持最大克制，避免采取加剧对抗、导致误判的言行，防止冲突进一步升级扩大，滑向更加危险的边缘。

他说，随着冬天临近，数以百万的民众特别是妇女儿童等脆弱群体，需要依靠人道救援维持基本生计。中方赞赏国际人道机构和乌克兰周边邻国为缓解人道危机作出的努力，呼吁国际社会在人道、中立、公正、独立原则基础上，继续向乌克兰提供援助，继续帮助周边国家分担压力，确保所有受冲突影响的民众都能得到妥善安置。

耿爽还说，国际社会应当团结协作，共同维护全球粮食、能源、金融市场稳定运行，消除国际经贸合作面临的政治障碍。保持并扩大乌克兰、俄罗斯的粮食化肥重回国际市场对稳定全球粮食价格、保障农资产品供应十分重要。中方支持黑海粮食外运协议和俄罗斯粮食化肥出口备忘录继续得到有效执行。

耿爽总结发言时说，和平是解决乌克兰人道危机的根本办法，也是实现乌克兰和地区长治久安的唯一出路。不论困难挑战有多大，政治解决的大门不能关上，外交谈判的进程不能停滞，止战促谈的努力不能松懈。国际社会应当把重点放到劝和促谈上来，把精力集中到政治解决上去，推动当事各方早日重启和谈，早日停火止战，早日实现危机和平解决。作为负责任的国家，中方将继续为劝和促谈发挥建设性作用，继续为缓解人道危机作出积极贡献。