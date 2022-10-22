港媒：福建、广东对台前线机场正翻新扩建

香港媒体引述卫星图片报道，福建与广东几处对台前线机场都在加快翻新与扩建。

据香港《明报》报道，两岸军迷根据最新卫星图片发现，不仅福建沿海三个空军基地加快翻新扩建启用，广东惠州机场也于日前启动扩建，闽粤各机场已进驻多型军机，配合常态化环台战备巡航任务。

惠州机场是小型军民合用机场，谷歌卫星图片显示面积不大的停机坪“挤满”了飞机，除少量民航机，其余都是军机，包括18架歼-11战机，另有数架空警-500预警机、歼-10、歼-8F和军用直升机。紧密停放的歼-11战机队伍中间有空泊位，或另有战机出动执勤。由于机场未建机库，战机机身覆盖了有伪装图案的帆布罩。官方已宣布惠州机场飞行区扩建工程于9月28日开工。

位于粤东北的兴宁军用机场，与惠州机场一样，对未来台海战事有重要支援功能。兴宁机场除部署轰-6K远程轰炸机和预警机，近期还出现两架运-20大型运输机，不排除是空中加油机，支援军机远程奔袭。而粤东汕头外砂军用机场更是台海前线，近年已成为大陆军机巡台基地之一，目前部署有空潜-200（运-8Q）、空警-500等，以及歼-10。

美国媒体The Drive此前披露，大陆在福建福清龙田空军基地兴建弹药掩体，扩建跑道，并设新停机坪。最新卫星图片可见，崭新的停机坪有三架歼-11，另有21架老旧的歼-6战机（或为无人战机）；翻新后的跑道上出现飞机轮胎痕迹，显示已投入使用。

福建泉州惠安的空军基地也有类似工程，已建造三个可能用来存放弹药的掩体，扩建跑道与停机坪，除已有24个军机掩体，还增设四个加固的军机掩体防偷袭。同时，福建漳州空军基地正兴建第三个地对空防空导弹基地，并兴建一个大型直升机机场。

据悉，这个大型直升机机场可能与提升反潜作战、空降突击能力有关。

报道称，福建龙田、惠安机场距台湾本岛不足200公里，战机升空七分钟即到台北，但也是台军导弹覆盖范围。三个福建基地自2020年开始重整发展，The Drive报道称，这可用于支援战时两栖和空降突击行动。也有分析认为大陆靠前部署，除配合军机常态巡台，也是震慑台军的“心战”。