台湾放宽外国人赴台申请创业家签证期限

为促进具创意想法的外籍创业家赴台发展，台湾政府最近公告延长外国人赴台申请创业家签证期限，首次申请者居留期延长两年。

据台湾《自由时报》星期六（10月22日）报道，台湾经济部在行政院公报上公告修正“外国人来台申请创业家签证资格审查处理要点”，外国人赴台申请创业家签证，首次申请居留期间由原本的最长一年期限，延长至两年，这项新规定自星期五（21日）起生效。

依据现行规定，外国人申请创新创业居留签证，首次申请居留期间最长为一年，在台事业符合一定条件，得申请展延，但每次展延期间不得逾两年。

台经济部最新公告修正“外国人来台申请创业家签证资格审查处理要点”，明定外国人申请创业家签证及外侨居留证，首次申请居留期间为两年，在台事业符合以下任一条件者，包括最近一年或最近三年平均年营业收入达300万元新台币（13万2291新元）以上；最近一年或最近三年平均年营业费用达100万元新台币以上；聘雇全职台籍员工数达三人以上；其他足资审核的营运实绩，并经主管机关认定对台湾经济发展有贡献者。符合条件者可在外侨居留证有效期间届满前四个月内，在外国人才申办平台申请延长有效期间，每次展延期间不得逾两年。

根据新修正的规定，外国人赴台申请创业家签证及外侨居留证，由原本向台驻外馆处或外交部递件申请，改为向内政部移民署建置的外国专业人才申办窗口平台，以网络方式办理，网络申请案件仍须经由经济部投审会审查符合资格后，才可申办相关签证。

至于若以团队提出申请者，必须由符合相关条件的团队成员先至外国人才申办平台提出申请，待取得申请案号后，其他团队成员以该申请案号提出申请；如各成员分别符合个人申请条件，得以个人申请方式提出申请，并检附合作意向书，每一申请团队人数不得超过三人，但经联合审查会议专案同意者，不在此限。