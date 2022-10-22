李家超：金融领袖峰会将有针对性方案

香港下个月将举行金融领袖投资峰会，香港特首李家超星期六（10月22日）说，会按需求制定针对性方案，令活动有序顺利举行。

综合《星岛日报》和香港电台报道，李家超星期六在《政经星期六》电台节目上受访时说，金融领袖投资峰会的针对性方案仍在商讨，有细节会再公布。

被问到会否以闭环方式管理、让与会者在所住酒店一同用餐及进行活动时，李家超称，《施政报告中》也已提及，在防疫路途上，会有针对性方案确保一些大型活动顺利举行，包括这次的峰会，都会按照有关做法。

李家超称，香港特区政府已为香港定下后疫情复常路线图，但由于无法掌握疫情变化，难以说明具体的时间表。他重申，不能把生命当成数字，希望市民能体谅港府需要作综合考虑，虽然他自己是“心急人”，但不希望防疫措施走回头路。

他还说，目前“口罩令”不会解除，仍要继续做核酸检测，否则难以掌控变种病毒情况。

针对与中国大陆通关，李家超说，港府会配合大陆的防疫政策，不希望任何措施会为大陆带来附加风险，香港也有联防联控的责任。

另外，李家超也强调，香港社会经过长时间，累积了很多问题，单凭一份《施政报告》并不能解决所有问题。他说，要为政策订立优先次序，期望以最短的时间，取得最大回报。

他以扶贫工作为例，称很多“门派”或学术信念都很有道理，但其中一个肯定正确的道理，是要帮助最有需要的人。若有方案成功，相关经验就可以辐射至其他范畴，再协助其他有需要群组。