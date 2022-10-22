李家超：表现不佳公务员屡劝不改无法留任

香港特首李家超说，推出行政长官表扬榜奖励计划，希望借此激励公务员做得更好，但同时强调表现不佳者若屡劝不改，则无法留任。

李家超在上任后的首份施政报告中提出，为优化公务员管理制度，将设立行政长官表扬榜计划，定期公开表扬优秀公务员。

综合香港电台和《星岛日报》报道，李家超说，希望透过表扬榜达到示范作用，也相信公务员得到赞赏，工作会做得更好，并提升效率，让市民得益。

他说，有很多表现卓越的公务员被表扬，除个人外，也包括团队、部门或工作模式，并以政务司副司长卓永兴为例，介绍表现出色的公务员。

李家超说，政务司副司长卓永兴早前打击地区卫生及阻街黑点，统筹各部门后，成功处理其中一条被霸占多年的后巷，令后巷恢复旧貌。

李家超认为，有关运作模式及方向可作表扬，希望日后每三至六个月可表扬一个示范个案，达到克服困难的文化。

施政报告也提及，如果有表现欠佳的公务员经督导和辅助后都未见改善，会及时终止聘用。

李家超说，表现欠佳的公务员属于少数，并强调公务员团队优秀，但任何部门都有害群之马，如有人工作态度不热诚、屡劝不改，便不能留下。

谈及报考政务官的人数有所减少，李家超报考情况不似过去那样“排山倒海”，但政务官仍非常具吸引力，很多人竞争。他估计报考人数减少，可能因为市民对官员要求较高、官员的承担及压力都是考虑因素。