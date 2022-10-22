台外长：台湾准备好参与国际共同克服全球挑战

台湾外长吴钊燮星期六（10月22日）称，台湾已经准备好参与国际组织，也有与国际社会站在一起，共同克服全球性挑战、共同成长的决心。

据台湾中时新闻网报道，台湾外交部在台北宾馆举行“2022国际组织日”开幕典礼，邀请超过20个部会、机构和团体共同参与。吴钊燮、诺鲁驻台代表凯法斯（Hon. Jarden Kephas）和亚蔬-世界蔬菜中心主任沃培睿(Dr. Marco Wopereis)都出席致词。

吴钊燮致词时说，活动内容展示台湾参与国际组织的成果，持续期盼台湾能加入联合国相关组织。他称，主题“Stronger Together”体现台湾与国际社会站在一起，共同克服全球性挑战、共同成长的决心，也象征台湾的国际参与来自政府与民间团队的努力。

吴钊燮说，民主台湾是国际社会负责任的成员、是一股向善的力量，为世界做出实质性和有价值的贡献，目前台湾积极参与69个国际组织，其中44个享有正式会员资格，涵盖面向包括经济、农业、渔业等。

他说，鉴于在这些领域的优势，台湾愿意且也准备好向合作伙伴分享相关专业知识，借以推进共同的价值观和利益。

吴钊燮称，遗憾的是台湾的国际参与一直遭受中国大陆干涉、阻碍，“例如联合国大会第2758号决议经常被错误引用，作为台湾被排除在外的理由，让台湾人不断被拒绝进入联合国会场和会议”。

他还称，尽管台湾在应对冠病疫情有卓越的记录，也是国际航空旅行的重要枢纽，仍无法参与世界卫生大会（WHA）或国际民航组织（ICAO），这也显示台湾仍很难与国际伙伴分享专业知识，以及协助解决紧迫的全球问题。