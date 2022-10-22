电热毯热销欧洲 义乌书记：保持清醒勿盲目增产

受多重因素影响，浙江义乌生产的电热毯、热水袋等取暖产品近来畅销欧洲，订单呈现爆发式增长。中共浙江省金华市委常委、义乌市委书记王健受访时说，不能因短时市场需求暴增盲目扩大产能，目光要放长远。

根据中国新闻网报道，义乌海关数据显示，今年1至8月，义乌市出口电热毯等保暖用品共计1.9亿元人民币（约3700万新元），同比增长41.6%。

中共二十大代表王健在二十大期间受访时说，欧洲市场对产品质量要求较高，订单暴增一方面体现了这些年义乌抓市场转型和产业转型有了新的提升，得到国外消费者认可。与此同时也要保持清醒，防止盲目增产造成产能过剩。“我们在对外贸易中要更多着眼和布局战略性新兴产业，进一步推动产业结构优化升级。”

有着“世界超市”之称的义乌，被视为中国外贸的“晴雨表”。近三年来，冠病疫情显著冲击国际贸易，义乌如何应对？王健对此回应说，义乌正高效推动数字化贸易改革来破解外贸领域的突出问题。

他举例，针对疫情造成的“外商进不来、货物出不去、结汇较为困难”等新的痛点堵点，义乌集成打造了小商品数字自贸应用，实现贸易履约全链条线上服务，为中小微主体企业降本、增效、赋能。“外商在线上平台发出订货需求后，通过算法可精准匹配有供货能力的商家，线上下单。此后的货物报关、物流、结汇等过程都可通过线上平台高效推进。”

“义乌是吃改革饭成长起来，是走开放路发展起来的。”2022年恰逢义乌市场建设40年，王健说，从最初的“鸡毛换糖”到如今“买卖全球”，义乌跨越式发展的每一步都离不开改革和创新。未来，义乌要继续坚定不移走改革创新之路，推进高水平对外开放。

具体而言，王健表示，义乌将围绕加快建设“世界小商品之都”的目标任务，聚力建设数据枢纽、贸易枢纽、物流枢纽、产业枢纽、文化枢纽等“五大枢纽”，高水平打造内陆开放样板，为中国外贸高质量发展、全球供应链产业链稳定贡献义乌力量。