中国六名航天员预计今年底同在空间站工作

中国航天科技集团有限公司党组书记、董事长吴燕生介绍，他们将在今年底发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船，实现六名航天员同时在空间站工作。

综合澎湃新闻和香港中通社报道，中国共产党第二十次全国代表大会星期六（10月22日）闭幕，吴燕生当天在人民大会堂举行的二十大“党代表通道”第二场采访活动中介绍中国航天下一步的发展计划。

他说：“大家也知道，我们在今年将要建成中国的空间站。目前在太空，空间站已于9月底完成了问天舱的转位，等待着梦天实验舱和它交会对接；在地面，空间站‘T’字型构型的最后一个舱段——梦天实验舱现在已经完成了推进剂加注以及与运载火箭的对接，用于发射的长征五号B运载火箭各项准备工作目前正常。”

吴燕生介绍，本月底就具备发射梦天舱实施交会对接的条件。在今年底，他们还将发射天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船，实现六名航天员同时在空间站工作。

吴燕生说，进入新征程，他们将在以下几个方面进行发力、创新：

一、进一步提高我国进入空间的能力。运载火箭的能力有多大，航天发展的舞台就有多大。为此，他们将对现役运载火箭进行更新换代，研制新一代的载人运载火箭和重型运载火箭，使中国航天发展的舞台更大、更好。

二、继续实施航天重大工程。比如他们将进行载人月球探测、月球科考基地的建设、火星采样返回，实施小行星探测等。通过这些重大工程，让中国人探索太空的脚步迈得更稳、更远。

三、加快打造中国航天原创技术策源地。他们成立了中国航天科技创新研究院，加大了在基础研究领域的投资力度，聚焦人工智能、先进探测、先进材料、先进动力等战略性、前沿性、颠覆性的领域发力突破，引领航天发展。同时，也为构建人类命运共同体贡献更多的航天智慧、航天方案、航天力量。