恒大再将一笔债券利息兑付期限展期一年

为了因应财务危机，中国房企恒大再拟将原定今年4月支付的一笔债券利息，延后至一年支付。

据澎湃新闻报道，恒大地产集团有限公司星期五（10月21日）发布公告，称公司召开“21恒大01”本年第二次债券持有人会议，审议《关于调整“21恒大01”债券利息兑付安排的议案》等议案。

根据公告内容，此次议案拟定将“21恒大01”于2021年4月27日至2022年4月26日期间的利息支付时间，调整至2023年4月27日完成支付，即展期一年。倘若发行人未能如期完成上述利息支付，应根据逾期天数，每日按应付未付金额的万分之五支付违约金。

“20恒大01”是2020年1月8日在深交所发行的“2+1”年期公司债券，票面利率6.98%，发行金额45亿元（人民币，8.79亿新元）。该笔债券的回售日为2022年1月8日。

报道称，事实上恒大此前曾就展延这笔债券支付召开过债券持有人会议，但当时未获得债券持有人会议表决通过。

为了应对财务危机，确保资金流动性，展延债券利息支付期限成了恒大的重要措施。恒大已陆续和债权人协商并成功展延“15恒大03”、“20恒大02”、“21恒大01”、“20恒大04”、“20恒大05”等多支债券利息支付期限。

最近一笔展期成功的债券为“20恒大05”，债券持有人本月14日同意将于2021年10月19日至2022年10月18日期间的利息支付时间，延后半年至2023年4月19日。

恒大目前正在推动债务重组计划，原本恒大计划在今年7月底发布初步债务重组计划，但恒大在7月29日宣布延后至年底之前；此外，恒大也被境外债权人提出清算申请，首次清算申请聆讯原定于8月31日举行，目前后延至11月7日。