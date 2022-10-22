调查：逾九成港人认同需设中药药剂师注册制度

香港最研调结果显示，逾九成香港市民认同需设立中药药剂师注册制度。

综合香港中通社和《星岛日报》报道，香港目前未有中药药剂师注册制度，中药药剂师协会星期六（10月22日）发表中药师及中药专业人员研调结果，发现市民安全使用中药的指数只达中等水平，超过九成受访市民认同需设立中药药剂师注册制度。

香港中药药剂师协会期望当局可于2024年订立方案，于2025年中医医院成立前设立中药药剂师注册制度。

香港特首李家超任内的首份《施政报告》提出香港需大力推动中医。香港有过千名中药药剂学的本科毕业生，训练成为负责临床用药指导、管理中药产品的采购等职能中药药剂师。虽然部分人取得国家执业药师资格，但未能获得香港专业注册资格。

香港中药药剂师协会于2020年进行研究，举行问卷调查及四场研讨会，收回563份有效问卷，发现市民购服中药的行为指数高，满分六分中，评分达五至六分。但在安全用药行为指数中，满分50分中，受访者评分介乎于21至35分，达中等水平。

调查也发现，超过94%受访香港市民认为需设立中药药剂师注册制度。

业界研讨会方面，957名投票人士中，普遍认为应由港府或相关法定组织成立制度，六成人认为应成立两级制的认证制度，分别为中药药剂师及从业员，避免注册制度影响在职人士生计。与会者赞成设立五年过渡期予未能免试获认证的人士，通过考核获得专业资格。

香港中药药剂师协会会长区靖彤说，冠病疫情期间，港府曾向市民派发连花清瘟胶囊，但不少人因不懂服用方法而向协会查询，因此协会进行40场讲座，可见中药咨询服务有一定需求。给中药药剂师“发牌”具迫切性，促请港府订立注册制度的时间表。