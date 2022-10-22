中国称欧盟领导人言论充满意识形态

针对有记者提问欧方领导人星期五（10月21日）在欧盟峰会后记者会上评论中共二十大和中国政策，称中国正强化强硬和自主路线，在东亚建立主导地位并扩大全球影响，令中欧关系趋于紧张，欧盟要高度警惕对华依赖，做出战略回应，中国驻欧盟使团发言人回应称，欧方领导人有关言论充满意识形态，中方不赞同。

据中国驻欧盟使团官网21日消息，中国驻欧盟使团发言人说，中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开。没有任何人、任何势力能够阻挡中国共产党领导中国人民实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。

发言人称，中方对欧方领导人有关言论充满意识形态色彩不表赞同。当前国际形势复杂动荡，原因之一就是还有些人坚持集团政治，唯自身价值观为是，把自己的意识形态强加给别人。

发言人说，世界是多元的，文明是多样的。中方历来主张文明间的对话、理解和包容，反对制造意识形态对立，这将导致文明的对立甚至对抗，是大家必须高度警惕的。对于自身问题，应该更多反躬自省，诿过别人无助问题的解决。

发言人奉劝有些人好好读读二十大报告，特别是其中贯彻始终的中国外交政策，那就是中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作，坚定奉行互利共赢的开放战略，积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建人类命运共同体。

发言人说，当今世界面临军事冲突、经济放缓、能源危机等多重挑战，更需要各国携手应对。中方历来主张中欧是伙伴而不是对手，中欧合作远大于竞争。合作才能共赢，保守倒退没有出路。

发言人指出，中方欧方认清当今形势，全面正确理解中共二十大精神，客观看待中欧关系，与中方相向而行，相互尊重，求同存异，推动中欧关系健康稳定发展，为动荡变革的世界注入更多的稳定性和正能量。