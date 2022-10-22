台拟九合一前缩短确诊者隔离天数或调整病例通报标准

台湾九合一地方选举将于11月26日举行，不过台湾中央选举委员会要求确诊冠病者不得投票，引发争议；台湾防疫指挥官王必胜星期五（10月21日）松口，称将会调整确诊者隔离天数等“让更多人投票”。指挥中心发言人庄人祥星期六解释，缩短天数和改变病例通报定义都是可考虑措施，但最终仍有待专家会议讨论。

综合台湾《联合报》和中央社报道，王必胜星期五说，11月26日前调整防疫措施是肯定的。随着冠病疫情趋势稳定向下，就会调整防疫措施让更多人投票。

王必胜说，目前受到限制的只有确诊与居家隔离者；居家隔离部分，指挥中心将考虑推动“3+4”（三天集中隔离和四天居家健康监测）或“0+7”（取消集中隔离，七天居家健康监测）单轨化；确诊者的居家照护天数部分，目前当局也在讨论中，而最终具体的措施，指挥中心将与中选会保持联系，并进一步公告。

庄人祥星期六接受媒体联访时进一步称，确实在疫情放缓的前提下，缩短居家照护天数和调整病例通报定义都是可考虑的方式。

庄人祥说，当局将优先讨论确诊者同住家人“3+4”或“0+7”是否进一步放宽，其次才是缩短确诊者居家照护天数；或者也可修改病例通报定义，只有某些特定族群也需要通报。他举例称，像是流感目前仅通报重症病例，日本仅通报冠病高风险患者，并不是每一例都通报。

他说，无论台湾降级与否，这都是可以讨论的方式，而最终当局也将采取其中一项措施。至于何时公布实施，仍待专家会议讨论。

台湾卫生福利部长薛瑞元星期六下午出席医疗奉献奖颁奖典礼，他在会前接受媒体联访时说，指挥中心主要是考虑疫情，不会考虑选举，至于隔离天数改成五天或三天，将由指挥中心的专家会议会进行讨论。