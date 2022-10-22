梵蒂冈确认与中国续签主教任命协议

梵蒂冈星期六（10月22日）称，自己已和中国续签了秘密且有争议的罗马天主教的主教任命协议。

据路透社报道，这是该协议自2018年首次达成以来，第二次延长两年。不过，协议仍是临时性的。最新的延期已在意料之中，教皇弗朗西斯7月2日接受路透社采访时，就预见到了这一点。

这笔交易旨在缓解中国大陆长期存在的，忠于教皇的地下群体与国家支持的官方教会之间的分歧。自1950年代以来，双方首次承认教皇是天主教会的最高领袖。

包括90岁的香港前总主教，红衣主教陈日君（Joseph Zen）在内的人士指责，这是出卖中国共产党的行为。

陈日君此前曾因使用慈善基金资助民主抗议者而受到审判，批评者指责，梵蒂冈没有在公开场合为他辩护。陈日君不认罪。

梵中协议以合作任命主教为核心，教皇拥有最终决定权。

自协议达成以来，仅任命了六位新主教，协议的反对者称，这证明协议没有达成预期的效果。他们还指出，中国越来越限制基督徒和其他少数民族的宗教自由。

教皇7月份受访时，承认该协议“进展缓慢”，但在中国，教会需要把眼光放长远，不完美的对话总比没有接触要好。

弗朗西斯将这项协议的反对者与那些1960和70年代批评教皇约翰二十二世和保禄六世的人进行了比较，即所谓的小步骤政策。根据该政策，梵蒂冈与东欧共产主义国家达成令人不安的协议，以在冷战期间维持教会的生存，并限制在那里的迫害。

梵蒂冈坚称，该协议涉及中国的教会结构，本身并不是与北京建立全面外交关系的先兆。如果与北京建交，将导致罗马教廷与台湾断绝关系。

对此，台湾外交部称，台湾非常重视梵蒂冈的“庄严承诺”，即该协议是关于宗教问题，而不是外交或政治问题，希望该协议将“有助于改善中国日益严重的宗教自由问题”。

梵蒂冈上个月试图安排中国国家主席习近平和教皇会面，当时两位领导人都在哈萨克斯坦，但中方拒绝了。