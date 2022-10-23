新华社披露“两委”诞生过程 按马克思主义政治家标准选中委

中国官媒新华社发文披露新一届中共中央委员会和中央纪律检查委员会诞生过程，强调选人标准是“按照马克思主义政治家标准来衡量”。

新华社星期六（10月22日）晚发出报道称，中共二十届中委和中央纪委（两委）人选考察过程中“把政治标准放在首位，严把政治关廉洁关”，以更高标准、更严要求选人。

报道显示，早在2020年底，中共总书记习近平和中共中央就开始统筹谋划新一届“两委”人事准备工作。2021年3月，中共决定成立由习近平挂帅的二十大干部考察领导小组。此后一年多里，习近平三次出席省市区、中央和国家机关等单位党委主要负责人会议，并对“两委”选人标准作出指示。

报道引述习近平说法称，选人用人“第一位的是政治标准”。中共中央提出，中委人选“要按照马克思主义政治家标准来衡量”，做到政治坚定、对党忠诚，“坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致”。

习近平还指示，要发挥中共党组织的领导和把关作用，不搞“海推”“海选”，“决不能简单以票取人”。

2021年7月底起，中共中央分三批派出45个考察组，对各省区市、中央和国家机关及相关央企进行考察。中央军委也派出八个考察组，对全军25个军委机关部门和大单位进行考察。

新华社称，本次考察中省区市考察组平均每组谈话1400余人次，中央和国家机关等单位考察组共谈话近1万人次。考察领导小组五次开会听取情况汇报，政治局常委会专门安排六次会议听取汇报。

考察在廉洁把关上也采取新措施，如查核个人有关事项时，适当扩大房产查核地域范围，以及注意了解领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为等情况。

考察组共向中央纪委国家监委征求对“两委”人选的意见1007人次，查核个人有关事项报告731人次。“经严格把关，20余名人选没有列为考察对象、遴选对象。”

报道也披露，二十大期间各代表团以差额选举方式对“两委”进行预选。其中，中央委员和中纪委委员的差额比例均为8.3％，候补中央委员的差额比例为9.9％。相比之下，10年前的中共十八届中央委员预选差额比例为9.3％。