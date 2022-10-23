遵守美国限令 台积电据报暂停为壁仞科技生产芯片

据一位知情人士透露，台积电为确保遵守美国法规，已暂停为中国大陆初创企业壁仞科技生产先进芯片。

据彭博社10月23日报道，因问题敏感不愿公开身份的知情人士说，该决定出自于壁仞科技产品优于英伟达A100芯片的公共信息，而后者现已被美国禁止进入中国市场。

知情人士称，台积电尚未就壁仞科技的产品是否达到美国限制门槛得出结论，但这家台湾芯片制造商已决定暂停向其供货。

彭博周五（21日）报道称，作为中国最有前途的半导体设计商之一，壁仞科技得出结论认为台积电生产的人工智能芯片不在美国新的出口管制范围内，因为其产品的规格不符合限制条件。

台积电一位代表称，公司遵守所有相关规定，但拒绝进一步置评。

总部位于上海的壁仞科技在非工作时间暂未回复置评请求。

壁仞科技开发人工智能芯片，并被认为是一家有望与英伟达图形芯片展开竞争的中国企业。英伟达已经表示，该公司不再能向中国销售最先进的人工智能产品。美国的措施旨在限制中国发展可能用于军事的技术。

台积电是全球最大的代工芯片制造商，公司总裁魏哲家上周在业绩电话会议上回答有关中国的问题时表示，公司遵守所有相关规章规定，“将继续为全球所有客户提供服务”。

公司网站显示，壁仞科技创立于2019年，团队由中国和海外芯片和云计算领域核心专业人员、研发人员组成，在GPU、DSA（专用加速器）和计算机体系结构等领域具有深厚的技术积累和独到的行业洞见。