知情人士：中国股市交易员曾被告知不要在二十大期间引发市场动荡

《华尔街日报》引述知情人士透露，中国证券交易所的管理人士曾告诉国内券商和基金公司，在本周中共召开二十大会议这段时间不要进行大宗股票卖出交易。

据报道，此举是为了减少这次至关重要的政治会议期间及前后的市场波动。中共二十大于10月16日开幕，为期一个星期，并在10月22日闭幕。

中国大陆股市本月的表现明显好于海外市场上的中国公司股票。

中国公司权重较高的香港恒生指数星期五（21日）收于2009年4月以来的最低水平，投资者对政府方面未拿出可能提振中国股票的大力度计划感到失望。

过去两个星期，恒生指数累计下跌8.6%，而上证综指和沪深300指数同期分别上涨0.5%和下跌1.6%。

《华尔街日报》引述知情人士称，上星期三（19日），在基准沪深300指数前市下跌1.4%之后，至少有一家证券交易所打电话给一些券商，告诉这些公司在二十大开幕前的几天限制卖出。在当天后市交易中，该指数一度上涨近3%，收盘涨1.5%。

证券交易所的管理人士还曾在9月的最后一周致电一些基金公司。知情人士说，该交易所要求这些公司在二十大之前和期间避免进行对市场有很大影响的交易。

据一些投资者称，这些警告导致中国A股市场活动减少。根据万得（Wind）的数据，A股9月份的股票交易量同比下降44%。10月份交易量同比下降约25%。

Loomis, Sayles & Co.的资深分析师柏庄（译名）说，虽然这种来自交易所管理人士或其他监管机构的“窗口指导”有助于中国股市在重大政治事件期间保持相对稳定，但却几乎无法让投资者对市场透明度感到安心。

柏庄说：“市场是一个应该能让人找到反映风险水平的正确价格的地方。如果市场价格不能反映风险水平，那意味着市场没有发挥作用。”

《华尔街日报》报道，中国的监管机构还试图对二十大召开前夕发表的研究报告施加影响。中国的证券监管机构早些时候曾要求包括摩根大通和高盛中国境内业务部门在内的经纪机构二十大会议召开前不就政治敏感话题发表评论，所谓的政治敏感话题可能包括涉及中国经济许多方面的一系列议题。