港市建局面临资金流问题 两年内或须向外融资发债

港府最新施政报告中提出，政府会因应市区重建局财务状况等分阶段提高借款上限后，市建局行政总监韦志成称，市建局正面临资金流问题，估计未来两年内要向外融资或发债，并可能会超越现时的借贷上限。

据星岛日报等港媒星期六（10月22日）报道，韦志成出席活动答记者问时说，政府现时可给予市建局的借款上限为60亿元（港元，约10.8亿新元），但面对外围经济不稳，加上进入加息期，相信所需上限一定多于60亿元，但仍有待评估。

他继而指出，目前市建局正面临资金流问题，估计未来两年内要向外融资或发债，可能会超越现时政府所批的借贷上限，并称欢迎施政报告公布会提高市建局的融资上限。

另一方面，针对“预先批地”安排是否会导致迫迁，韦志成强调，市建局推岀预先批地安排目的是压缩收地及工程时间，不会因预先批地而导致迫迁，一般会待地盘只剩少数占用人，并确保佔用人有调迁安排后，才会行使提早批地程序。

他指出，虽然收地是政府行为，无法修改，但以往是由发展商收地后“清场”，较为虚耗时间，期望将申请批地程序与土地收回条例下的收地程序同时处理。

韦志成在上星期天（16日）网志中提出，市建局将于土瓜湾盛德街重建项目试行预先批地模式，在清场前向政府申请预批地契，并在已平整的范围提早施工等。

