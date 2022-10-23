紫金矿业10天斥125亿元人民币收购三座矿

中国最大黄金矿商紫金矿业，为扩大公司新能源金属布局，增强自身黄金储量，10天内买下两座金矿和一座钼矿。

据财新网报道，紫金矿业10月21日宣布以59.1亿元（人民币，下同，约11.55亿新元）的对价，从安徽金钼地矿手中收购金沙钼业84%股权，后者拥有沙坪沟钼矿，是全球储量最大单体钼矿。

钼是一种稀缺的小金属，原先用于钢铁冶金等传统领域。在中国大力推动碳达峰碳中和（简称双碳）背景下，钼也开始应用在光伏、风电等新能源领域，开始被市场成为“未来金属”。

据报道，沙坪沟钼矿位于安徽金寨县，是世界级超大斑岩型钼金属矿床，钼资源量233.78万吨，建成达产后年均产钼约2.72万吨。研究机构CRU数据显示，2021年全球钼供应量约26.4万吨，沙坪沟钼矿建成后年产能约占全球的10%，有望跻身全球领先的钼矿。

紫金矿业说，此次交易完成后，公司权益钼资源量将从92万吨提升至290万吨，将占中国总量三分之一。中国是世界钼资源大国和最主要的钼生产国及消费国，作为传统优势矿种之一，中国钼总体资源量约830万吨、年产能约10万吨，分别占全球总量的46%和38%。

紫金矿业预计，到2025年，公司伴生的钼金属产能将近1万吨；后续沙坪沟钼矿建成后，紫金矿业钼产能有望突破4万吨，成为中国最大的钼生产企业。紫金矿业在2021年进军新能源行业，大手笔买下阿根廷3Q盐湖锂矿在内的多个锂资源项目，跻身全球主要锂企资源量前十，远期规划年产能15万吨以上碳酸锂当量。

此外，紫金矿业还在增加自身在传统黄金资源方面的优势。10月12日，紫金矿业宣布出资39.8亿元收购山东瑞银矿业30%股权，成为中国最大单体金矿—山东莱州海域金矿的第二大股东。交易完成后，紫金矿业新增权益黄金资源量168.7吨，矿山计划2025年建成，投产后年矿产黄金约15至20吨，成为中国最大的黄金矿山。

紫金矿业10月18日再斥资25.6亿元收购南美洲苏里南Rosebel金矿项目，后者为南美洲最大在产金矿之一，保有黄金资源量约217吨；2004年投产以来年均产金超过10吨，今年上半年产金约3.5吨，初步预估未来年均产金8.6吨以上，且有进一步扩能潜力。

