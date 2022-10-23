估值改善波动更低 中国国债获得英国基金巨头青睐

英国两家最大的基金管理机构表示，中国主权债券正变得更具吸引力，因其估值改善且和许多全球同类产品相比波动率较低。

据彭博社报道，三个月前刚卖出中国国债的Abrdn Plc正考虑买入，因上升的收益率提高了它们的吸引力。M＆G Investments Plc则表示，相对稳定性和表现跑赢的人民币是投资者买入的两个理由。

彭博总回报指数显示，中国国债今年可能下跌8.5%，但这比下跌了15%的美国国债指数和重挫26%的英国国债要好。跑赢的部分原因是，中国央行为了提振疲软的经济采取了相对鸽派的货币政策。

abrdn驻香港的多资产投资总监Louis Luo说：“随着收益率最近回升，我们还想要重新入场。”他说，任何进一步的下跌都将是在曲线的5至0年期部分增加头寸的机会，因为如果中期增长前景下调它将受益。

他还说，中国债券看起来比美国国债更具吸引力，因为即使在进行外汇对冲后可以获得的收益率也更高，而且投资者不会与央行对着干。彭博汇总的数据显示，基准美国国债与同期限货币对冲后的中国国债之差预估略低于60个基点。

M＆G Investments表示，人民币相对较好的表现是投资中国债券的又一利好。

虽然在美元大涨的背景下人民币今年已贬值约13%，但仍好于英镑17%和日元23%的跌幅。

然而，并非每个人都像英国基金那样看涨。

PineBridge Investments的新兴市场固定收益团队投资组合经理Andy Suen说，美中货币政策的分化将继续使两国债券的收益率差距扩大，从而限制中国的吸引力。

但对汇丰控股而言，多元化的质量决定了中国债券是“赢注”。汇丰驻香港固定收益研究主管Steven Major说：“我长期仍然看好中国政府......在全球投资组合中，中国国债是最安全的布局之一，让人晚上可以安然入睡。”